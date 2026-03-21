O Moreirense recebe o Arouca neste sábado (21), às 15h30 (horário local de Portugal), no Estádio Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Português 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes que precisam reencontrar o caminho das vitórias para atingirem seus objetivos na reta final da temporada.

Moreirense busca estabilidade

Atualmente na 8ª colocação com 35 pontos, os donos da casa fazem uma campanha de altos e baixos, somando 10 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. A equipe tenta usar o fator casa para espantar a má fase recente, já que amargou tropeços e conquistou apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos pela liga. Distante tanto da zona de classificação para as competições europeias quanto da zona de rebaixamento, o objetivo principal do clube é consolidar uma posição na metade superior da tabela.

Arouca liga o sinal de alerta

Do outro lado, a situação do time visitante inspira ainda mais cuidados. Ocupando o 12º lugar com 26 pontos (sete vitórias, cinco empates e 14 derrotas), a equipe vem de uma sequência preocupante de quatro reveses nas últimas cinco partidas. Essa série de resultados negativos ligou o alerta máximo contra o rebaixamento. Pontuar fora de casa tornou-se uma urgência para se afastar da parte de baixo da classificação e evitar complicações nas rodadas derradeiras.

Onde assistir e expectativas

Com ambas as equipes precisando dar uma resposta aos seus torcedores, a expectativa é de um confronto tenso e muito disputado. A necessidade de pontuar do Arouca pode se sobrepor à busca por reabilitação do Moreirense, tornando o duelo imprevisível. Em Portugal, a transmissão da partida fica por conta da TVI (sinal aberto), V+ TVI e Sport TV (TV fechada e streaming). Até o momento, não há confirmação oficial de transmissão do jogo para o Brasil.