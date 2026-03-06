Neste sábado, 07 de março de 2026, a bola rola no Estádio Joaquim de Almeida Freitas para o confronto entre Moreirense e Nacional da Madeira. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Português, tem início marcado para as 15h30 (horário local) — 12h30 no horário de Brasília.

Moreirense busca consolidação

Ocupando a 7ª colocação na tabela com 34 pontos, o time da casa faz uma campanha segura, longe da zona de rebaixamento. A equipe soma 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas na competição. O objetivo principal agora é garantir matematicamente a permanência na elite e tentar terminar a temporada na metade superior da tabela.

Apesar da posição confortável, o momento exige atenção: nos últimos cinco jogos, o Moreirense conquistou apenas uma vitória, sofrendo três derrotas e um empate. Jogando em seus domínios, a equipe de Moreira de Cónegos espera usar o apoio da torcida para reencontrar o caminho dos triunfos.

Nacional em alerta máximo

Do outro lado, a situação do Nacional da Madeira é delicada. O time visitante ocupa a 14ª posição com 21 pontos, perigosamente próximo da zona de rebaixamento e apenas uma posição acima da vaga de playoff. Com uma campanha de 5 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, a equipe luta pela sobrevivência.

A forma recente dos insulares preocupa a torcida: o time não venceu nenhum dos seus últimos cinco compromissos, acumulando quatro derrotas e um empate. A pressão por pontos é imensa, e a equipe precisa urgentemente de um resultado positivo fora de casa para evitar que a crise se aprofunde nesta reta final de campeonato.

Histórico e onde assistir

Embora o Moreirense seja apontado como favorito devido ao fator casa e à melhor posição na tabela, o histórico recente de confrontos diretos mostra equilíbrio. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, houve duas vitórias para cada lado e um empate. A expectativa é de um jogo tenso, com o Nacional precisando se expor em busca de pontos.

A partida terá transmissão confirmada pelo canal V+ (em Portugal). Torcedores devem verificar a programação local para confirmação de transmissões internacionais.