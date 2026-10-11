O Académico Viseu garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Estoril na tarde deste sábado, 10, no estádio Fontelo, em Viseu. Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Português, os donos da casa precisaram aguardar até os minutos finais para confirmar o triunfo. O resultado consolida a posição do Viseu na parte de cima da tabela, enquanto agrava a situação do adversário, que segue sem vencer no torneio.

Equilíbrio e vantagem inicial

O confronto começou com as duas equipes dividindo a posse de bola, que terminou em 51% para os mandantes e 49% para os visitantes. Apesar do equilíbrio nas ações e no número total de finalizações (15 para cada lado), o Académico Viseu, comandado pelo técnico Bruno Pinheiro, abriu o placar aos 29 minutos. Cihan Kahraman balançou as redes após receber assistência de Anthony Correia.

O Estoril tentou responder, mas a primeira etapa encerrou com a vantagem mínima para os donos da casa.

Empate e decisão nos minutos finais

Na volta do intervalo, o Estoril, armado por Vasco Matos, buscou a reação. Aos 56 minutos, Rafik Guitane marcou o gol de empate, aproveitando o passe de João Carvalho. Os visitantes chegaram a registrar mais finalizações no alvo durante a partida (9 contra 6), em um jogo onde o Viseu cometeu 24 faltas contra apenas 9 do adversário.

No entanto, as substituições surtiram efeito para o time da casa. Aos 88 minutos, Alejandro Mestanza, que havia entrado no decorrer da etapa final, deu a assistência para Soufiane Messeguem marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Académico Viseu chega a 14 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela, somando três vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Estoril permanece na 18ª posição, com apenas dois pontos conquistados e amargando quatro derrotas em sua sequência recente

O Académico Viseu volta a campo no dia 25, contra o Sporting. Na mesma data, o Estoril recebe o Moreirense, também pelo Campeonato Português.