O Santa Clara foi ao Estádio do Marítimo, no Funchal, e venceu os donos da casa por 2 a 0 na tarde deste domingo, 1º, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português 2026/27. Tiago Ribeiro e Vinicius lopes marcaram os gols que garantiram o triunfo visitante.

O resultado reflete a eficiência do Santa Clara, que soube aproveitar suas chances mesmo diante do maior volume ofensivo do adversário.

Eficiência visitante e goleiro em destaque

O Marítimo, comandado pelo técnico van der Gaag em um esquema 3-4-3, tentou impor seu ritmo e terminou a partida com 52% de posse de bola e 17 finalizações no total, sendo seis na direção do gol. No entanto, o time da casa parou na boa atuação do goleiro Neneca, exigindo seis defesas do arqueiro adversário ao longo do confronto.

Do outro lado, o Santa Clara do técnico Petit, postado no 4-3-3, foi letal. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Guilherme Romão deu a assistência para Tiago Ribeiro abrir o placar.

Na segunda etapa, aos 60 minutos, Emanuel Moreira serviu Vinicius lopes, que ampliou a vantagem e deu números finais ao jogo. O goleiro do Marítimo, Fran Vieites, ainda registrou três defesas nas cinco finalizações certas dos visitantes.

Situação oposta na tabela

Com a vitória, o Santa Clara chega a 21 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação. A equipe vive um bom momento na competição: contando este jogo, são três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos.

Já o Marítimo amarga uma fase complicada. O time estaciona nos oito pontos e fica na 14ª posição. O retrospecto recente liga o sinal de alerta, com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo campeonato.

A partida teve um total de 35 faltas (17 do Marítimo e 18 do Santa Clara). O time da casa recebeu três cartões amarelos, todos no segundo tempo, enquanto os visitantes também levaram três amarelos, sendo um na primeira etapa e dois na segunda.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo no domingo, 8, pela sequência do Campeonato Português. O Marítimo visita o Estoril, enquanto o Santa Clara joga em casa contra o Gil Vicente.