O Moreirense venceu o Estrela da Amadora por 2 a 1 na tarde deste sábado, 31, no Parque Joaquim Almeida Freitas, em Guimarães, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português. Após um primeiro tempo sem gols, as redes balançaram na etapa final, com Nile John decidindo o confronto aos 50 minutos do segundo tempo.

O resultado consolida o bom momento dos donos da casa e agrava a sequência negativa dos visitantes no torneio.

Equilíbrio e gols na etapa final

O confronto começou com as duas equipes adotando a formação 4-2-3-1 e apresentando números parelhos. Ao longo dos 90 minutos, tanto o Moreirense quanto o Estrela da Amadora registraram 11 finalizações totais.

No entanto, os mandantes foram mais precisos, acertando o alvo quatro vezes contra apenas uma dos visitantes, o que exigiu duas defesas do goleiro Léo Linck. A posse de bola terminou com ligeira vantagem para o time da casa (53%).

Após uma primeira etapa marcada apenas pelo cartão amarelo de Santiago Serra e uma substituição no Moreirense, o placar foi inaugurado logo aos cinco minutos do segundo tempo. Landerson Costa Araújo marcou para os mandantes, aproveitando assistência de Manuel Mendonça.

A resposta do Estrela da Amadora foi rápida: aos 12 minutos, Lovro Zvonarek balançou as redes e deixou tudo igual.

Decisão nos acréscimos e crise visitante

Quando o empate parecia definido, o Moreirense encontrou o gol da vitória no apagar das luzes. Aos 50 minutos da etapa final, Nile John marcou após passe de Tiago Andrade, selando o 2 a 1. O triunfo reflete o bom momento da equipe comandada por Vasco Costa, que agora soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Estrela da Amadora, do técnico Pepa, amarga sua quarta derrota consecutiva e não vence há cinco rodadas na competição.

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Com o resultado, o Moreirense chega aos 14 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela de classificação. O Estrela da Amadora, por sua vez, permanece com 10 pontos, no 12º lugar. As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Português. No próximo sábado, 7, o Moreirense visita o Sporting. No domingo, 8, o Estrela da Amadora recebe o Benfica.