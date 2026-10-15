O Sunderland precisou suar, mas confirmou o favoritismo estatístico para vencer o Torreense por 2 a 1, de virada, na tarde desta quinta-feira, 15. Em duelo válido pela segunda rodada da Europa League 2026/27, disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os ingleses saíram perdendo no primeiro tempo. Contudo, com amplo domínio da posse de bola e das finalizações, a equipe visitante buscou a igualdade e garantiu o triunfo nos acréscimos da etapa final.

Vantagem portuguesa contra a corrente do jogo

Apoiado em uma formação 4-2-3-1 sob o comando de R. Le Bris, o Sunderland tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. A equipe inglesa chegou a ter um gol anulado aos 24 minutos, indicando o volume ofensivo que se traduziria em 61% de posse de bola e 22 finalizações totais ao longo do confronto. No entanto, quem demonstrou eficiência cirúrgica foi o Torreense. Na sua única finalização no alvo em toda a partida, aos 37 minutos, Volnei Feltes balançou as redes após assistência de Amine Oudrhiri, colocando os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

Substituições decisivas e virada no apagar das luzes

Na volta para o segundo tempo, a pressão visitante se intensificou, obrigando o goleiro Lucas Paes a terminar o jogo com três defesas registradas. A resposta do banco de reservas do Sunderland veio aos 13 e 14 minutos, com um pacote de substituições que mudaria a história do jogo. Aos 22 minutos, o recém-entrado Nordi Mukiele serviu Jules Ahoka, que marcou o gol de empate.

A reta final do confronto ganhou contornos dramáticos. Aos 44 minutos, o árbitro foi ao monitor do VAR para revisar um lance de pênalti a favor do Sunderland; a decisão foi de que não houve pênalti e o jogo seguiu. Quando o empate parecia selado, aos 48 minutos, outra peça vinda do banco foi fundamental: Granit Xhaka deu a assistência para Noah Sadiki decretar a virada por 2 a 1.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Sunderland chega a seis pontos em dois jogos disputados na Europa League, mantendo o aproveitamento perfeito após também vencer na primeira rodada. Já o Torreense, que vinha de uma vitória no jogo anterior, permanece com três pontos na tabela de classificação.

O próximo compromisso da equipe inglesa será no domingo, 18, contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês. O Torreense volta a campo na quinta-feira, 22, quando visita o Ferencváros, novamente pelo Campeonato Português.