O Arouca venceu o Estrela da Amadora por 1 a 0 na tarde deste domingo, 11, no estádio Municipal, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Português 2026/27. O confronto foi decidido logo nos minutos iniciais com gol de Iván Barbero, mas a manutenção do placar passou diretamente por um pênalti desperdiçado pelos visitantes nos acréscimos da primeira etapa.

Com o resultado, os donos da casa chegam aos 14 pontos e assumem a quinta colocação na tabela, enquanto os visitantes permanecem com 10 pontos, no nono lugar.

Vantagem rápida e chance desperdiçada

O Arouca, armado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Vítor Severino, precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Após passe de Näis Djouahra, Iván Barbero balançou as redes para os mandantes.

Atrás no marcador, o Estrela da Amadora, comandado por Pepa, passou a ditar o ritmo da partida e a controlar a posse de bola, terminando o jogo com 63%. A grande chance de igualar o marcador veio nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49 minutos, mas Ianis Stoica desperdiçou a cobrança de pênalti, mantendo a vantagem do Arouca antes do intervalo.

Controle sem efetividade

Na segunda etapa, o cenário de domínio territorial dos visitantes se manteve. O Estrela da Amadora registrou 11 finalizações totais contra sete do Arouca ao longo do jogo, mas esbarrou na falta de pontaria, acertando o alvo apenas duas vezes — o que exigiu duas defesas do goleiro I. de Arruabarrena.

Para segurar o resultado, o Arouca cometeu mais faltas (10 a 7) e recebeu cinco dos sete cartões amarelos distribuídos na partida. A derrota freia a equipe visitante, que registrava duas vitórias nos últimos cinco jogos, e garante ao Arouca uma recuperação após oscilar em sequência recente.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português no próximo sábado, 24. O Arouca joga fora de casa contra o Alverca, enquanto o Estrela da Amadora atua como mandante diante do Casa Pia.