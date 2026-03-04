Nesta sexta-feira, 6, o Famalicão recebe o Arouca em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no estádio Municipal 22 de Junho, em Vila Nova de Famalicão, com a bola rolando a partir das 17h15 (de Brasília) — 20h15 no horário local.

Famalicão de olho na Europa

O time da casa entra em campo defendendo uma posição estratégica na tabela. Ocupando a 6ª colocação com 36 pontos, o Famalicão faz uma campanha sólida, somando 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O objetivo principal é consolidar-se na zona que pode garantir uma vaga nas fases qualificatórias da UEFA Conference League, dependendo do desfecho das taças nacionais.

Apesar da boa classificação, a equipe busca maior regularidade. O retrospecto recente mostra oscilação: nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Jogando diante de sua torcida, o triunfo é fundamental para manter a pressão sobre os adversários do topo e afastar a aproximação dos rivais diretos.

Arouca busca estabilidade

Do outro lado, o Arouca chega para o duelo na 11ª posição, com 26 pontos. Com uma campanha de 7 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, os visitantes tentam se distanciar definitivamente da zona de perigo e almejar uma vaga na primeira metade da tabela.

A equipe vem demonstrando combatividade, mas sofre com a inconsistência, alternando resultados positivos e negativos nas últimas cinco rodadas.

Vindo de um revés na última partida, o Arouca precisa pontuar fora de casa para recuperar a confiança e garantir uma reta final de temporada tranquila, assegurando matematicamente sua permanência na elite do futebol português.

Onde assistir

O confronto promete equilíbrio, com os mandantes tentando impor o favoritismo e os visitantes buscando explorar os contra-ataques. Para os torcedores no Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, o jogo será exibido pela Sport TV 1.