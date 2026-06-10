México e África do Sul fazem o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, 11, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Reeditando a partida inaugural do Mundial de 2010, na África do Sul, as seleções duelam pelo grupo A da competição.

Relevantes em seus continentes, ambos os países contam com interessantes particularidades de temas gerais. Da mesma forma, têm bons fatos curiososo envolvendo o seu futebol. Assim, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

México

A Cidade do México foi construída sobre um lago

A capital mexicana ocupa a área do antigo Lago Texcoco, onde ficava Tenochtitlán, capital do Império Asteca. A drenagem do lago e a extração de água subterrânea fazem partes da cidade afundarem até hoje.

O México reconhece dezenas de idiomas

O país não possui uma língua oficial definida por sua Constituição. Além do espanhol, reconhece 68 línguas indígenas nacionais. Mais de 1,6 milhão de pessoas falam náuatle, idioma associado aos astecas.

O clube mais antigo do país ainda existe

Fundado em 1892, o Pachuca é considerado o clube mais antigo do futebol mexicano. Sua origem está ligada a mineiros ingleses que trabalhavam na região. O apelido da equipe é Tuzos, em referência a um roedor similar às marmotas.

A Liga Mexicana não tem rebaixamento

Desde 2020, o Campeonato Mexicano funciona sem acesso e descenso entre divisões, modelo semelhante ao utilizado pelas ligas esportivas dos Estados Unidos. O modelo de franquias também é comum no país.

África do Sul

O país criou e destruiu suas próprias armas nucleares

A África do Sul é o único país da história a desenvolver armamento nuclear e posteriormente desmontar voluntariamente todo o seu arsenal. . O país montou um arsenal de seis ogivas atômicas durante a década de 1980, mas extinguiu o programa armamentista no final de 1989.

A tradição do vinho começou no século XVII

Os primeiros registros de produção de vinho no país são de 1659. As regiões de Stellenbosch e Franschhoek estão entre as mais antigas de todo o Hemisfério Sul.

A África do Sul já teve quatro seleções diferentes

Durante o período de segregação racial, o país manteve estruturas da sociedades separadas para diferentes grupos populacionais. Existiram, assim, as seleções chamadas All-Whites, Bantu, Hindu e Black.

A seleção de futebol tem apelido em zulu

A seleção da Áfria do Sul é conhecida como Bafana Bafana. O apelido da equipe nacional vem do idioma zulu e significa algo próximo de “os rapazes” ou “os meninos”.