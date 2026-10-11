O Benfica confirmou o favoritismo e venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0 na tarde deste domingo, 11, no Estádio da Luz, em Lisboa. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Português, os donos da casa impuseram o ritmo desde o início, controlaram a posse de bola e garantiram os três pontos com gols de Samuel Dahl e Heorhii Sudakov.

O resultado reflete o domínio absoluto da equipe mandante, que sequer permitiu finalizações certas do adversário ao longo de todo o confronto.

Controle absoluto e vantagem no primeiro tempo

O cenário da partida foi ditado pela postura tática do Benfica, comandado por Marco Silva no esquema 4-2-3-1. Com 64% de posse de bola, a equipe lisboeta acuou o Vitória de Guimarães e ditou o ritmo do jogo. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 24 minutos da etapa inicial, quando Samuel Dahl balançou as redes após receber assistência de Vangelis Pavlidis.

Do outro lado, o time visitante, sob o comando de Tiago Margarido, tentou parar as investidas com faltas — foram 22 infrações cometidas no total, resultando em cinco cartões amarelos, sendo dois deles ainda no primeiro tempo para Tony Strata e Gonçalo Nogueira.

Substituições definem o placar final

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Benfica continuou pressionando e acumulou 22 finalizações totais contra apenas seis do adversário. O goleiro O. Zych, do Vitória, precisou intervir com três defesas para evitar um placar mais elástico.

Aos poucos, o técnico Marco Silva mexeu na equipe, e as alterações surtiram efeito imediato. Aos 75 minutos, apenas dois minutos após entrar no lugar de Alexander Bah, Heorhii Sudakov marcou o segundo gol benfiquista. A assistência veio dos pés de Claudio Echeverri, que havia substituído Andreas Schjelderup aos 61 minutos, selando a vitória.

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O goleiro Samuel Soares, do Benfica, terminou a partida sem precisar fazer nenhuma defesa, já que o Vitória não acertou o alvo em nenhuma de suas tentativas.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, o Benfica chega a 19 pontos e ocupa a 2ª colocação no Campeonato Português, somando um retrospecto recente positivo com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Vitória de Guimarães permanece com cinco pontos, na 15ª posição, amargando uma sequência de apenas uma vitória em suas últimas cinco partidas.

O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira, 15, quando recebe o Celtic pela Uefa Europa League 2026/27. O Vitória de Guimarães buscará a reabilitação no dia 23, em casa, diante do Marítimo, pelo Campeonato Português.