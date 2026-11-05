O Benfica confirmou seu favoritismo e venceu o Lech Poznan por 3 a 1 nesta quinta-feira, 05, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida válida pela quarta rodada da fase da liga da Liga Europa. Os donos da casa estão na liderança, com 12 pontos em quatro rodadas, enquanto os poloneses são os vice-lanternas, com apenas um ponto.

Apoiado em uma formação 4-2-3-1 escalada pelo técnico Marco Silva, o Benfica tomou as rédeas da partida logo nos primeiros minutos. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos seis do primeiro tempo, quando Rafa Silva balançou as redes. Os números da partida evidenciam o controle dos mandantes, que terminaram o jogo com 57% de posse de bola e 24 finalizações totais, sendo 11 delas na direção do gol.

No segundo tempo, as alterações promovidas pelos treinadores tiveram efeito direto no marcador. Aos 17 minutos, Marco Silva colocou Gianluca Prestianni no lugar de Rafa Silva. Apenas cinco minutos depois, Prestianni ampliou para o Benfica, aproveitando assistência de Heorhii Sudakov. O Lech Poznan respondeu na mesma moeda: aos 26 minutos, Leo Bengtsson entrou na vaga de Patrick Walemark e, no minuto seguinte, marcou o gol de desconto para a equipe polonesa.

Apesar da tentativa de reação dos visitantes, o Benfica manteve o controle e selou o placar no fim, quando Sudakov marcou o terceiro gol português, recebendo passe de Enzo Barrenechea, que também havia saído do banco de reservas no segundo tempo.

O Benfica volta a campo no próximo domingo, 08, para enfrentar o Estrela da Amadora, pelo Campeonato Português. Pela Liga Europa, o próximo desafio da equipe portuguesa será contra o Viktoria Plzen, na quinta-feira, 26. No mesmo dia, o Lech Poznan buscará sua primeira vitória na competição europeia diante da Union Saint-Gilloise.