O Sunderland visitou o Lech Poznan nesta quinta-feira, 22, no Stadion Miejski, e as equipes ficaram no empate por 1 a 1, em duelo válido pela terceira rodada da Liga Europa. Os visitantes abriram o placar logo nos primeiros minutos, mas os donos da casa buscaram a igualdade na etapa final com um gol que veio do banco de reservas e somaram seu primeiro ponto no torneio.

Vantagem rápida e volume inglês

A partida começou com o Sunderland impondo seu ritmo. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Timur Tutierov aproveitou a assistência de Nilson Angulo para inaugurar o marcador. A equipe comandada pelo técnico Régis Le Bris, armada no esquema 4-2-3-1, manteve o controle das ações durante boa parte do confronto. Os números refletem a postura visitante: o Sunderland terminou o jogo com 57% de posse de bola, trocou 506 passes e finalizou 25 vezes, sendo 11 delas na direção do gol.

Apesar do volume ofensivo do adversário, o Lech Poznan, também postado no 4-2-3-1 pelo técnico Niels Frederiksen, conseguiu reagir no segundo tempo. Aos 17 minutos, o treinador promoveu a entrada de Leo Bengtsson no lugar de Pablo Rodríguez. A alteração surtiu efeito rápido: aos 25, Bengtsson balançou as redes e decretou o 1 a 1 no placar. O time da casa encerrou a partida com 16 finalizações, acertando o alvo em seis oportunidades.

Com o resultado, o Sunderland chega a sete pontos em três jogos na Liga Europa e continua invicto, com duas vitórias e um empate. O Lech Poznan, por sua vez, vinha de duas derrotas por 4 a 0 e somou seu primeiro ponto.

O Sunderland volta a campo no domingo, 25, contra o Leeds, pelo Campeonato Inglês. O Lech Poznan terá seu próximo compromisso pela Liga Europa na quinta-feira, 05 de novembro, diante do Benfica.