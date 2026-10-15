O Benfica confirmou sua boa fase nesta quinta-feira, 15, ao golear o Celtic por 4 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa. Em partida válida pela segunda rodada da fase da liga da Liga Europa, a equipe comandada por Marco Silva construiu o resultado com autoridade ainda na etapa inicial. Os portugueses chegaram a seis pontos, enquanto os escoceses seguem zerados na competição.
Logo aos cinco minutos, o Benfica abriu o placar em cobrança de pênalti convertida por Jhon Durán. A vantagem inicial deu tranquilidade aos donos da casa, que ampliaram aos 23 minutos com Alexander Bah, aproveitando passe de Gianluca Prestianni.
O garçom da tarde voltou a aparecer aos 36 minutos, servindo novamente Jhon Durán, que anotou o seu segundo gol no jogo e o terceiro da equipe portuguesa antes do intervalo.
Reação visitante esbarra em Trubin
O Celtic voltou com duas substituições promovidas pelo técnico Martin O’Neill e conseguiu descontar aos 18 minutos da etapa final, com Camilo Duran, após assistência de Haissem Hassan, que havia entrado no jogo durante a pausa.
Apesar de ter menos posse de bola (47%), o time escocês conseguiu igualar o número de finalizações no alvo (sete para cada lado). No entanto, o goleiro Anatoliy Trubin trabalhou bem e registrou seis defesas na partida, impedindo uma reação maior. O Benfica, por sua vez, foi mais agressivo no volume geral, somando 26 finalizações contra 14 do adversário.
Na reta final da partida, o técnico Marco Silva utilizou suas substituições e encontrou o golpe definitivo no banco de reservas. Aos 44 minutos, Vangelis Pavlidis, que havia entrado na vaga de Durán, marcou o quarto gol após passe de Tomás Araújo, dando números finais ao confronto.
O Benfica volta a campo pela Liga Europa na próxima quinta-feira, 22, quando enfrenta o Omonia Nicosia. No mesmo dia, o Celtic buscará a recuperação em casa diante do Celta de Vigo.