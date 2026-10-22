O Celta de Vigo conquistou sua primeira vitória na Liga Europa de 2026/27 ao superar o Celtic por 2 a 1, nesta quinta-feira, 22. Em partida disputada no Celtic Park, em Glasgow, válida pela terceira rodada da competição, os donos da casa saíram na frente, mas os espanhóis confirmaram a superioridade ofensiva demonstrada nas estatísticas para garantir os três pontos de virada.

Virada no segundo tempo

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, a etapa final concentrou os gols do confronto. O Celtic, comandado pelo técnico Martin O’Neill em um esquema 4-2-3-1, abriu o marcador logo aos dois minutos, com Mika Baur. No entanto, a resposta do Celta de Vigo, armado no 3-4-3 por Claudio Giráldez, foi rápida.

Aos 23 minutos, Javi Rodríguez empatou a partida após receber assistência de Hugo Álvarez. Pouco depois, aos 26, Rodríguez voltou a balançar as redes, decretando a vitória para os visitantes.

O resultado final refletiu o volume de jogo do Celta de Vigo, que terminou a partida com 56% de posse de bola e 22 finalizações no total, contra apenas oito do Celtic. Apesar da disparidade nas tentativas, ambas as equipes acertaram o alvo quatro vezes, o que exigiu duas defesas do goleiro Sam Johnstone, do time escocês, e três intervenções de Ionut Radu, arqueiro da equipe espanhola.

O Celta de Vigo chegou a três pontos em três rodadas, enquanto o Celtic permanece zerado. Os espanhóis voltam a campo neste domingo, 25, para enfrentar o Betis por La Liga. O Celtic joga no mesmo dia contra o Hibernian, pelo Campeonato Escocês.