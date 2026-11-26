O Bournemouth provou sua força na Europa League ao vencer o Celta de Vigo de virada por 2 a 1, nesta quinta-feira, 26, no estádio Balaídos, na Espanha. Mesmo jogando com um homem a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, a equipe inglesa suportou a pressão dos donos da casa e garantiu o triunfo na quinta rodada da competição. O resultado mantém o aproveitamento perfeito dos visitantes no torneio continental.

Vantagem espanhola e expulsão

O confronto começou favorável ao Celta de Vigo. Aos 11 minutos, a equipe espanhola chegou a ter um gol anulado, mas não demorou a abrir o placar de forma válida. Aos 19, Javier Rueda García deu a assistência para Iago Aspas balançar as redes. A situação do Bournemouth pareceu se complicar ainda mais aos 23 minutos, quando o VAR interveio para alterar a punição e Bafode Diakite recebeu o cartão vermelho direto, deixando os ingleses com dez em campo.

Eficiência inglesa e virada no segundo tempo

Apesar da desvantagem numérica e de ter apenas 36% de posse de bola no jogo, o Bournemouth mostrou poder de reação logo na volta do intervalo. Aos dois minutos da etapa final, Amine Adli serviu Álvaro Rodríguez, que marcou o gol de empate. O Celta de Vigo tentou impor seu ritmo, terminando a partida com 20 finalizações contra 10 do adversário, exigindo quatro defesas do goleiro Di Gregorio. No entanto, as substituições do técnico Rose fizeram a diferença. Aos 33 minutos, dois jogadores que haviam entrado pouco antes decidiram a partida: Marcus Tavernier deu o passe para Rayan, ex-Vasco, garantir a virada inglesa.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Bournemouth chega a 15 pontos em cinco jogos, mantendo os 100% de aproveitamento na Europa League, vindo de uma sequência de cinco triunfos consecutivos na competição. Já o Celta de Vigo, que conheceu sua quarta derrota nos últimos cinco jogos pelo torneio, permanece com três pontos na tabela. O Celta volta a campo no próximo domingo, 29, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Bournemouth visita o Fulham, pelo Campeonato Inglês.