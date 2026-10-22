O Bournemouth manteve 100% de aproveitamento na Liga Europa de 2026/27 ao derrotar o Milan por 3 a 0, nesta quinta-feira, 22, no Vitality Stadium. Em uma partida marcada por erros defensivos e indisciplina da equipe italiana, os donos da casa dominaram as ações do início ao fim. Com dois gols de pênalti na primeira etapa e um golaço de falta no segundo tempo, o time inglês construiu o resultado com naturalidade, aproveitando-se da expulsão do goleiro Mike Maignan ainda antes do intervalo.

Pênaltis e expulsão definem o primeiro tempo

Apoiado por sua torcida e debaixo de chuva, o Bournemouth começou pressionando e logo colheu frutos. Aos cinco minutos, após cruzamento da direita, Evanilson cabeceou e a bola desviou na mão levantada de De Winter. O VAR confirmou a penalidade, que Justin Kluivert cobrou com categoria no canto esquerdo para abrir o placar.

O Milan tentava esfriar o jogo, mas a situação saiu do controle aos 27 minutos. Durante a preparação para uma cobrança de escanteio, o goleiro Maignan empurrou o rosto de Tyler Adams na pequena área e recebeu cartão vermelho direto. Como a infração ocorreu no exato momento da cobrança, um novo pênalti foi assinalado.

O técnico Rúben Amorim precisou sacar Omar Hutchinson para a entrada do goleiro reserva Lorenzo Torriani. Na cobrança, Marcus Tavernier bateu firme no canto direito, ampliando a vantagem inglesa e complicando de vez o cenário para os visitantes, que passaram a atuar com um homem a menos em um ambiente hostil.

Controle inglês e golaço para fechar

Com a vantagem no placar e numérica, o Bournemouth ditou o ritmo da segunda etapa. Os números refletiram o domínio absoluto dos mandantes: 64% de posse de bola e 20 finalizações totais contra apenas três do Milan, que não acertou o alvo nenhuma vez durante os 90 minutos e viu seus goleiros trabalharem com quatro defesas. A equipe italiana se fechou na defesa, apostando em contra-ataques que não se concretizaram.

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Para coroar a atuação do Bournemouth, aos 39 minutos da etapa final, Amine Adli — que havia entrado no lugar de Alex Tóth, substituído após sentir lesão muscular na coxa — cobrou falta de canhota no ângulo direito de Torriani, marcando um golaço para selar o 3 a 0. O goleiro reserva do Milan ainda evitou o quarto gol ao espalmar um chute de Rayan aos 43 minutos.

Com o resultado, o Bournemouth chega a nove pontos em três jogos na competição. Já o Milan, que vinha de vitória sobre o RB Salzburg, sofre sua segunda derrota no torneio e segue com três pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 25: o Bournemouth visita o Manchester United pelo Campeonato Inglês, enquanto o Milan joga fora de casa contra a Udinese pelo Campeonato Italiano.