O Bournemouth confirmou sua boa fase no Campeonato Inglês ao vencer o Ipswich Town por 2 a 1 na manhã deste domingo, 8. Em partida disputada no Portman Road Stadium, os visitantes construíram a vantagem com gols no início de cada tempo, marcados por Francisco Evanilson e um contra de Leif Davis. O resultado consolida o momento positivo da equipe na competição, enquanto os donos da casa seguem na parte inferior da tabela.

Vantagem construída cedo

O jogo começou favorável ao Bournemouth, que não demorou a abrir o placar. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Francisco Evanilson balançou as redes para os visitantes. Apesar de o Ipswich Town terminar a partida com maior posse de bola (56%), o Bournemouth foi mais incisivo nas finalizações ao longo do duelo, somando 15 arremates contra 10 do adversário, e exigindo três defesas do goleiro Walton. A primeira etapa também foi marcada por um alto número de faltas dos visitantes, que cometeram 20 infrações no total da partida, resultando em cartões amarelos para Adam Smith e Marcus Tavernier antes do intervalo.

Gol contra e reação de pênalti

A volta para a segunda etapa trouxe um novo golpe rápido para os donos da casa. Logo no primeiro minuto, aos 46, Leif Davis marcou contra o próprio patrimônio, ampliando a vantagem do Bournemouth. O técnico O’Neil promoveu mudanças no Ipswich, e a resposta veio aos 28 minutos. Jack Clarke, que havia entrado na vaga de Jaden Philogene-Bidace, cobrou pênalti e descontou para 2 a 1. No entanto, a reação parou por aí, com o goleiro Petrovic precisando fazer apenas uma defesa em toda a partida para garantir o resultado.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos jogos

Com o triunfo, o Bournemouth chega a 15 pontos e ocupa a 7ª colocação no Campeonato Inglês. A equipe comandada pelo técnico Rose vive excelente momento, somando, com este jogo, quatro vitórias e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas do torneio. Já o Ipswich Town estaciona nos 11 pontos, na 14ª posição, amargando um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos na competição.

As duas equipes voltam a campo no sábado, 21 de novembro, pelo Campeonato Inglês. O Ipswich Town visita o Tottenham, enquanto o Bournemouth recebe o Nottingham Forest.