O Hull City e o Ipswich Town empataram por 2 a 2 neste sábado, 31, no MKM Stadium, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. Em um confronto onde os visitantes tiveram maior controle da posse de bola, os donos da casa conseguiram reverter a desvantagem inicial no segundo tempo, mas cederam a igualdade na reta final. O resultado mantém as duas equipes empatadas na pontuação da tabela.

Vantagem visitante e controle da posse

O Ipswich Town ditou o ritmo da etapa inicial, terminando a partida com 62% de posse de bola e 15 finalizações totais contra 9 do adversário. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 22 minutos, quando Florentino Luís balançou as redes após receber assistência de Abdoul Ouattara.

O Hull City, armado no esquema 5-4-1 pelo técnico Jakirović, encontrou dificuldades para responder antes do intervalo e foi para o vestiário em desvantagem.

Virada do Hull e resposta imediata

A dinâmica mudou no segundo tempo, com o Hull City demonstrando eficiência em suas investidas. Aos 58 minutos, Tim Iroegbunam marcou o gol de empate, contando com passe de Oliver McBurnie. Dez minutos depois, aos 68, o próprio McBurnie assumiu o protagonismo e anotou o gol da virada para os mandantes.

Atrás no placar, o técnico do Ipswich, O’Neil, promoveu três substituições simultâneas aos 70 minutos, incluindo a entrada de Azor Matusiwa no lugar de Florentino Luís. A alteração surtiu efeito rápido: aos 74 minutos, Matusiwa deu a assistência para Julio Enciso marcar e decretar o 2 a 2.

Apesar do volume de jogo diferente, ambas as equipes acertaram o alvo exatamente três vezes, exigindo uma defesa do goleiro Tzolakis, do Hull, e uma de Walton, do Ipswich.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Hull City chega a 11 pontos e ocupa a 8ª colocação, mas amplia sua sequência sem vitórias no campeonato para cinco jogos, somando três empates e duas derrotas no período. O Ipswich Town também atinge os 11 pontos, ficando no 12º lugar da classificação.

O Hull City volta a campo no próximo sábado, 7, para enfrentar o Arsenal fora de casa. Já o Ipswich Town joga no domingo, 8, quando recebe o Bournemouth, ambos os confrontos pelo Campeonato Inglês.