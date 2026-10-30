O ex-capitão do Manchester United, Gary Neville, manifestou forte insatisfação com a administração da família Glazer e cobrou a venda imediata da instituição esportiva. A declaração ocorreu durante participação no podcast Stick to Football.

Por que Neville defende a saída imediata dos donos?

Segundo o ex-lateral-direito, o ciclo dos empresários à frente da equipe se esgotou. Neville afirmou que a instituição acumulou mais de duas décadas de endividamento, manifestações contrárias da torcida e desempenhos esportivos abaixo do esperado histórico da equipe.

Para o comentarista, a permanência do grupo norte-americano mantém um clima de descontentamento permanente entre os torcedores e prejudica o ambiente em Old Trafford.

O que disse o ex-capitão sobre a gestão à distância?

Neville apontou que a transferência da gestão do futebol para o grupo Ineos, liderado pelo empresário Jim Ratcliffe, não resolveu a distância dos acionistas majoritários. O ex-atleta criticou o fato de a família Glazer comandar a equipe diretamente da cidade de Tampa, nos Estados Unidos, onde foca a operação em franquias da NFL.

De acordo com o ex-jogador britânico, a condução remota demonstra falta de proximidade e compreensão com as necessidades cotidianas e institucionais do clube.

Quais são os impactos estruturais e financeiros apontados?

Além da insatisfação com a governança, Neville ressaltou a ausência de modernizações significativas no estádio nos últimos anos. O ídolo do clube demonstrou apreensão quanto ao financiamento de futuras intervenções e projetos estruturais bilionários para a arena.

As queixas refletem um período de forte instabilidade e pressão por resultados positivos tanto no campo quanto no planejamento financeiro.