O Fulham venceu o Coventry City por 1 a 0 na manhã deste sábado, 24, na Coventry Building Society Arena, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2026/27. O resultado fora de casa impulsiona a equipe visitante para o meio da tabela, enquanto agrava a situação dos donos da casa na competição.

Controle de posse e gol na reta final

A equipe comandada pelo técnico Álvaro Arbeloa ditou o ritmo com a bola, registrando 64% de posse e trocando 634 passes contra 327 do Coventry City. Apesar do volume de jogo visitante, os donos da casa, sob o comando de Frank Lampard, finalizaram mais vezes ao longo da partida (13 a 11).

A eficiência, no entanto, definiu o placar. Aos 35 minutos do segundo tempo, Oscar Bobb balançou as redes para o Fulham, aproveitando a assistência de Josh King. Logo após o gol, aos 36 minutos, ambos os jogadores foram substituídos para as entradas de Kenny Tete e Tom Cairney.

Números do confronto

O duelo foi marcado por poucas finalizações no alvo: duas para o Coventry e três para o Fulham. Com isso, os goleiros Rushworth e Leno terminaram a partida com duas defesas cada.

No aspecto disciplinar, o Fulham cometeu 11 faltas e recebeu os únicos dois cartões amarelos do jogo, aplicados a Shea Charles, no primeiro tempo, e Antonee Robinson, na etapa final. O Coventry City cometeu oito faltas e não foi advertido com cartões.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Fulham chega a 8 pontos e assume a 12ª colocação. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Inglês. Já o Coventry City, que estaciona nos 6 pontos, amarga a 19ª posição. O balanço recente do time mandante na competição registra duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31, pelo Campeonato Inglês. O Coventry City recebe o Sunderland, enquanto o Fulham visita o Aston Villa.