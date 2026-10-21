O treinador do Tottenham, Roberto De Zerbi, adotou postura enfática ao tratar do momento de Richarlison. Em entrevista, o técnico transferiu à diretoria a definição sobre o futuro do atacante.

“Não é mais problema meu. Você tem que perguntar a Vinai ou Johan. Não é problema meu.”, afirmou De Zerbi, mencionando diretamente o diretor-executivo Vinai Venkatesham e o diretor técnico Johan Lange.

O comandante complementou que, embora assuma as exigências da função à beira do campo, não participou das deliberações administrativas que culminaram no afastamento do jogador brasileiro.

A declaração pública de De Zerbi ocorreu logo após Richarlison interagir nas redes sociais com declarações de Duncan Ferguson, ídolo do Everton, que contestou a escolha dos Spurs em deixá-lo fora dos jogos da Premier League.

Sem inscrição na lista principal da competição nacional após tentar uma transferência no meio da temporada, o atacante chegou a atuar pela equipe sub-21.

De Zerbi indicou que mantém as portas abertas caso o atleta queira dialogar pessoalmente em seu escritório. O foco imediato da comissão técnica está voltado para o duelo diante do Coventry City, visando recuperar pontuação na tabela da liga inglesa.