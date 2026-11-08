O Sunderland venceu o Chelsea por 1 a 0 na manhã deste domingo, 8, no estádio Of Light, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi decidido ainda no primeiro tempo, com um gol de pênalti convertido por Enzo Le Fée.

Com o resultado, os donos da casa chegam a oito pontos, mas permanecem na 18ª colocação da tabela. Já a equipe visitante estaciona nos 16 pontos e segue no quinto lugar.

Pênalti define o placar no primeiro tempo

A partida começou com uma alteração logo cedo para o Sunderland, com a saída de Granit Xhaka para a entrada de Jules Ahoka aos quatro minutos.

Apesar de ter apenas 31% de posse de bola ao longo de todo o confronto, a equipe mandante encontrou a oportunidade aos 36 minutos da etapa inicial. Enzo Le Fée foi para a cobrança de pênalti e garantiu a vantagem no marcador antes do intervalo.

Pressão visitante e defesas garantem a vitória

Na volta para o segundo tempo, o técnico Xabi Alonso tentou mudar o panorama do Chelsea promovendo a entrada de Estêvão Willian no lugar de Levi Colwill. O time visitante controlou a posse e terminou o jogo com 10 finalizações, sendo quatro delas no alvo, mas viu o goleiro Roefs trabalhar e registrar quatro defesas para manter a meta intacta.

O duelo também foi marcado pelo alto número de faltas e advertências, totalizando 10 cartões amarelos — seis para o Sunderland e quatro para o Chelsea.

A vitória traz alívio para o Sunderland, que, contando este jogo, soma um triunfo, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas pelo campeonato. O Chelsea, por sua vez, conhece o segundo revés no mesmo recorte de cinco jogos.

O Sunderland volta a campo dia 21, contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia e pela mesma competição, o Chelsea enfrenta o Leeds.