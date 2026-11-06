O técnico Thomas Tuchel explicou os motivos para deixar o meia-atacante Cole Palmer, do Chelsea, de fora da lista de convocados da seleção inglesa. A equipe se prepara para os confrontos pela Liga das Nações contra a Croácia, em Wembley, no dia 12 de novembro, e diante da Espanha, em Madrid, no dia 15 de novembro.

Concorrência interna e presença nas atividades

Mesmo com o momento de destaque do atleta no clube nesta temporada, a ausência no período anterior de treinos pesou na decisão técnica. Em entrevista coletiva no Estádio de Wembley, Tuchel declarou: “Acho que todo mundo está desesperado para jogar pela Inglaterra e Cole não é exceção. Estamos falando agora sobre um jogador que não está na concentração. O que conta é quando você está na concentração e eu disse da última vez que ele perde muitas oportunidades de impressionar.”

Disputa aberta por vagas na equipe de Tuchel

O treinador alemão também pontuou que a escolha não possui motivação individual e elogiou o grupo presente nos trabalhos mais recentes. “Portanto, não é pessoal e é claro que nunca assumiremos que Cole não está na mentalidade de vir e desesperado para jogar pelo seu país, mas a competição está aberta e os jogadores que estavam na concentração fizeram um trabalho incrível e mantiveram seu lugar”, afirmou Thomas Tuchel em entrevista coletiva no Estádio de Wembley.