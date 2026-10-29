Após a eliminação na Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, o técnico Xabi Alonso comentou a baixa minutagem do jovem atacante Estêvão no Chelsea. O jovem não saiu do banco de reservas, mesmo em uma partida de copa, em que o elenco é rodado.

Na temporada, Estêvão soma 197 minutos em campo na temporada, com média de 24,6 minutos por partida sob o comando do treinador espanhol.

“Eu entendo a situação dele e que ele com certeza poderia estar mais feliz. Todo jogador quer jogar, quer fazer parte do time. Nós tivemos alguns jogos intensos, e haverá momentos para tudo. Tenho certeza de que o Este terá o momento dele. É minha responsabilidade e precisamos lidar com isso”, declarou o treinador do Chelsea.

O comandante dos Blues explicou também que fatores de físicos influenciaram as trocas ao longo da partida eliminatória.

“Bem, nós começamos com o Pedro, com o Danny e com o Morgan na frente. O jogo teve momentos muito intensos. Nós sabíamos que ia ser físico. E depois tivemos que lidar com o Moi, ele teve pequenos problemas. O Malo também teve cãibras. Então fomos um pouco forçados com as substituições”, completou o técnico.