O goleiro Emiliano Martínez desfalcará o Chelsea nas próximas semanas após passar por um procedimento cirúrgico na mandíbula. O argentino de 34 anos sofreu uma fratura durante o confronto contra o Everton, vencido pelos Blues por 2 a 0 pela Premier League, no último fim de semana.

O lance ocorreu após uma colisão com o zagueiro Jarrad Branthwaite, do Everton. Martínez recebeu atendimento médico prolongado no gramado, precisou sair de maca e seguiu imediatamente para um hospital para exames detalhados que confirmaram a necessidade de intervenção cirúrgica.

Após o procedimento, o atleta comunicou os torcedores nas redes sociais sobre o seu estado de saúde. “Obrigado a todos pelas mensagens, a operação correu bem. O mais importante é que vencemos e sem sofrer gols”, afirmou Martínez.

Prazo de recuperação e opções para o gol

O treinador da equipe, Xabi Alonso, abordou o quadro médico do titular e detalhou o período fora dos gramados. “Ele está um pouco melhor. Ele fez a cirurgia. Nós ainda precisamos esperar. Ele ficará de fora por algumas semanas. Esperamos que seja o mais curto possível”, afirmou Alonso, em entrevista coletiva.

Com o desfalque confirmado do titular, o jovem goleiro belga Mike Penders, 21 anos, que estreou na Premier League justamente no duelo diante do Everton, deve assumir a vaga nos próximos jogos da equipe inglesa, começando pelo confronto diante do Tottenham. “Ele está pronto. Ele treinou bem e jogou algumas partidas de copa, nas quais mostrou um bom nível. Quando entrou em campo contra o Everton, demonstrou personalidade e qualidade em poucos minutos”, finalizou.