O ex-jogador e comentarista Paul Merson criticou a decisão de Xabi Alonso de deixar Estêvão no banco na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Sunderland, no Campeonato Inglês. Em sua coluna na Sky Sports, o comentarista também afirmou que a abordagem da comissão técnica acabou favorecendo o adversário, que ocupava a lanterna da competição nacional.

Ao avaliar o desempenho dos londrinos, Merson destacou que a postura cautelosa não condizia com o momento desfavorável vivido pelo mandante no torneio.

“Achei que Xabi Alonso jogou a favor do Sunderland, para ser honesto. Ele foi lá e mostrou a eles um pouco mais de respeito do que eu achava que deveria. Eles estavam na lanterna do campeonato com cinco pontos, e estavam na lanterna do campeonato com cinco pontos por um motivo. Quer saber o que realmente me preocupou? Estêvão foi o melhor jogador do Chelsea a um milhão de milhas de distância na semana passada contra o Manchester United – especialmente no primeiro tempo, quando eles jogaram muito mal”, afirmou.

Questionamentos sobre a reserva de Estêvão

O comentarista também reprovou a escolha de iniciar a partida com Estêvão entre os suplentes. O jovem atacante brasileiro havia sido o principal destaque na rodada anterior contra o Manchester United, mas só entrou em campo durante a etapa final no Estádio da Luz.

“Alonso tinha que ter escalado o Estêvão, jogado com o mesmo time que colocou contra o Man Utd e feito ele correr com a bola. Em vez disso, ele tentou deixar o jogo truncado e se certificar de que não fossem derrotados, em vez de vencer o jogo”, completou o ex-jogador.

Quem é Paulo Merson?

Ídolo do Arsenal, Paul Merson é um ícone do futebol inglês nos anos 80 e 90. O atacante, conhecido por sua criatividade, chegou a disputar a Eurocopa de 1992 e a Copa do Mundo de 1998. Após pendurar as chuteiras e ter uma tentativa frustrada de ser treinador, o ex-jogador passou a função de comentarista na Sky Sports.