Referência global no desenvolvimento da modalidade, o Chelsea Women deu um passo decisivo na profissionalização estrutural dos seus bastidores. O clube londrino implantou formalmente um conjunto abrangente de políticas institucionais voltadas à maternidade, oferecendo amparo médico, financeiro e psicológico individualizado para as atletas antes, durante e após o período gestacional. A consolidação do projeto extracampo coincide com um momento decisivo nos gramados, em que a equipe inglesa busca a liderança de seu grupo na Women’s Champions League.

Suporte integral do pré-natal ao pós-parto

O programa do departamento de futebol feminino dos Blues abrange desde o acompanhamento clínico inicial até a reintegração física completa das jogadoras. O pacote de benefícios assegura consultas, exames laboratoriais e opções de parto na rede privada, além de um protocolo específico de recondicionamento motor liderado pelo corpo médico e de fisioterapia da agremiação logo após o nascimento dos filhos.

Além da assistência hospitalar, a cartilha estabelece garantias logísticas inéditas para a rotina competitiva de alto rendimento. O clube financia a presença de um cuidador para acompanhar as mães em partidas e viagens fora de casa por até um ano após o retorno oficial às atividades. A regulamentação interna também contempla auxílio-creche contínuo e diretrizes atualizadas para licença parental estendida e processos de adoção.

Foco na liderança da Champions League

Enquanto estabelece novos parâmetros de gestão fora das quatro linhas, o Chelsea volta suas atenções para o cenário continental na perseguição ao seu inédito troféu europeu. A equipe de Stamford Bridge visita o Häcken nesta terça-feira, 10, às 14h45, na Suécia, em partida válida pela fase de grupos da competição continental.

Publicidade Continua após a publicidade

O time inglês ocupa a quarta colocação na tabela geral da fase de liga e soma pontuação estratégica para colar na ponta da chave. Uma vitória fora de casa reduzirá para a margem mínima a distância para o Barcelona, líder isolado com 100% de aproveitamento após três rodadas disputadas.