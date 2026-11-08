As primeiras vagas para as semifinais da National Women’s Soccer League (NWSL) foram definidas com fortes emoções. Jogando diante de sua torcida no CPKC Stadium, o Kansas City Current superou o Angel City FC por 1 a 0 na prorrogação. O resultado manteve o retrospecto perfeito das mandantes, que seguem sem perder em casa na competição.

Pênalti no tempo extra garante classificação do Current

O duelo foi equilibrado e físico ao longo dos 90 minutos regulamentares, somando 25 faltas. O placar só foi inaugurado aos quatro minutos do primeiro tempo da prorrogação: após cobrança de escanteio de Izzy Rodriguez, a zagueira Kayla Sharples sofreu carga na pequena área e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Michelle Cooper cobrou com precisão para decretar o triunfo do time número quatro da chave.

Utah Royals quebra tabu e elimina o San Diego Wave

Na outra partida de abertura do mata-mata, disputada no Snapdragon Stadium, o Utah Royals protagonizou a grande zebra ao eliminar o San Diego Wave por 1 a 0. Aos 30 minutos da primeira etapa, Cloé Lacasse fez cruzamento rasteiro para a atacante mexicana Kiana Palacios dominar e bater firme para o fundo das redes, marcando o gol solitário do confronto.

Atuação decisiva de McGlynn segura pressão adversária

Segundo os dados oficiais da NWSL, o San Diego Wave pressionou durante todo o segundo tempo e registrou 62% de posse de bola e 16 finalizações. No entanto, a equipe esbarrou em atuação inspirada da goleira Mandy McGlynn, que realizou quatro defesas difíceis para garantir a primeira vitória em pós-temporada da história do Utah Royals, carimbando sua passagem para a semifinal do torneio.