O Arsenal conquistou uma importante vitória fora de casa ao superar o Liverpool por 2 a 1 neste domingo, 8, no tradicional estádio de Anfield, em confronto válido pela Women’s Super League. A vitória representou uma recuperação crucial para a equipe visitante na tabela da competição.
Brilho de Alessia Russo na etapa inicial
A atacante Alessia Russo comandou o setor ofensivo do Arsenal e abriu o placar aos oito minutos de partida. O Liverpool reagiu logo em seguida e igualou o marcador aos 15 minutos com finalização de Beata Olsson. Contudo, pouco antes do intervalo, aos 45 minutos, Russo voltou a balançar as redes ao completar de cabeça um cruzamento, garantindo a vantagem londrina antes do encerramento do primeiro tempo.
Pressão das donas da casa e alívio do Arsenal
No segundo tempo, as donas da casa aumentaram o ritmo e pressionaram em busca do empate nos instantes finais, mas a retaguarda visitante conteve as investidas. A técnica do Arsenal, Renée Slegers, valorizou o empenho coletivo e o caráter de suas jogadoras em entrevista à Sky Sports após o encerramento do duelo, ressaltando o peso de pontuar em Anfield.