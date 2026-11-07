Red Bull Bragantino e Internacional entram em campo na manhã deste domingo, 8, às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Com o resultado construído na ida, as Gurias Coloradas jogam pelo empate ou por revés de até um gol de diferença para avançar à final nacional. Já as donas da casa precisam de um triunfo por dois gols de saldo para forçar a disputa por pênaltis ou por três tentos de vantagem para garantir a classificação direta.
Vantagem construída no Beira-Rio e controle gaúcho
No primeiro encontro da eliminatória, disputado na última quarta-feira, 4, em Porto Alegre, o Internacional impôs ritmo agressivo desde os minutos iniciais, pressionou as saídas curtas do adversário e abriu ampla vantagem com gols de Valéria Cantuário, Lelê e Sole Jaimes. O Red Bull Bragantino encontrou dificuldades para articular a posse de bola no terço central, mas conseguiu diminuir o prejuízo já nos acréscimos do segundo tempo com gol de Lurdinha, mantendo aberta a disputa pela vaga.
Concentração colorada e pés no chão
Apesar do placar favorável, o elenco colorado não fala de clima de favoritismo antecipado. Em conversa exclusiva com a PLACAR, a meio-campista Julia Bianchi atribuiu a vitória em casa à dedicação tática do grupo e alertou para a exigência de manter a postura firme no interior paulista:
“Conseguimos colocar em prática o que treinamos, fomos eficientes nas oportunidades e tivemos uma boa postura durante o jogo. Para a volta, precisamos manter essa concentração, porque sabemos que será uma partida difícil e que ainda temos muito trabalho pela frente. Sabemos da importância desse jogo e do quanto seria especial chegar na final da Copa do Brasil pela primeira vez. Temos uma vantagem, mas sabemos que precisamos entrar em campo com a mesma vontade e determinação para buscar essa classificação”, destacou Bianchi.
Também em declaração exclusiva à reportagem, a atacante Aninha enfatizou a disciplina coletiva necessária para neutralizar o ímpeto mandante e assegurar o objetivo da temporada:
“Todo mundo se entregou bastante e conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos. Agora é levar os aprendizados dessa partida para domingo, manter a concentração e saber que vai ser um jogo muito difícil. Nós sabemos o quanto trabalhamos para chegar até aqui e estamos muito felizes, mas também muito focadas no nosso objetivo. Estamos perto de uma final e vamos fazer de tudo para conquistar essa vaga”, pontuou a atacante.
Muralha no gol e resposta ofensiva das Bragantinas
Pelo lado do Red Bull Bragantino, a confiança em uma reviravolta histórica passa diretamente pela solidez defensiva e pela segurança de Karol Alves debaixo das traves. A goleira, peça fundamental na campanha e decisiva nas quartas de final ao segurar a pressão da Ferroviária na Fonte Luminosa com intervenções cruciais, surge novamente como pilar indispensável para blindar o setor e dar respaldo ao avanço da equipe. Sustentar a meta intacta é o primeiro passo para que o ataque consiga construir a desvantagem necessária no marcador.
Na frente, a estratégia aposta na velocidade pelos corredores laterais e na força do apoio em Bragança Paulista. A ponta Gaby Santos destacou as correções realizadas nos treinamentos para neutralizar as investidas gaúchas e buscar a classificação:
“Detalhes acabaram pesando no placar do jogo de ida, mas o nosso time tirou lições importantes dali. A gente aproveitou esses dois dias de treino para ajustar o que precisava e nos unir ainda mais para reverter esse resultado. A expectativa é a melhor possível. Jogar em casa, com a nossa torcida apoiando a gente, faz toda a diferença. Estamos focadas, com a cabeça boa e prontas para dar o nosso melhor e buscar a classificação”, afirmou a atleta.
Cenário da outra semifinal da Copa do Brasil feminina
Quem passar do duelo em Bragança Paulista enfrentará o classificado do confronto entre Flamengo e Bahia. Após empate sem gols na Arena Fonte Nova, as duas equipes se enfrentam na noite deste sábado, 7, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.