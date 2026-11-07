A fase decisiva da National Women’s Soccer League (NWSL), a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, começa neste fim de semana com expressiva representação do futebol brasileiro. Nove jogadoras do país defendem cinco das oito agremiações classificadas para as quartas de final em confrontos eliminatórios de jogo único, disputados entre este sábado, 7, e domingo, 8. Os vencedores avançam às semifinais, marcadas para acontecer entre os dias 13 e 15 de novembro.
Calendário e chaveamento das eliminatórias
O cruzamento do mata-mata segue a classificação final da temporada regular, concedendo o mando de campo aos times de melhor campanha. A abertura da rodada ocorreu na madrugada deste sábado, à meia-noite (de Brasília), com o San Diego Wave recebendo o Utah Royals no Snapdragon Stadium, na Califórnia. Ainda no sábado, às 14h, o Kansas City Current mede forças contra o Angel City no CPKC Stadium, em Kansas City.
A programação segue no domingo com as outras duas vagas em disputa. Às 14h30, o Gotham FC enfrenta o Seattle Reign no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey. Mais tarde, às 17h, o Washington Spirit encerra a fase de quartas de final ao receber o Portland Thorns no gramado do Audi Field, na capital norte-americana.
Confrontos diretos e destaques das atletas nacionais
A abertura das eliminatórias contou com forte presença brasileira na Califórnia. O San Diego Wave teve a atacante Gabi Portilho e a ponta Ludmila à disposição da comissão técnica, além da jovem Dudinha, que segue afastada dos gramados em processo de reabilitação pós-cirúrgica de ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Já o Utah Royals, que disputa os playoffs da liga pela primeira vez na história, não possui atletas do Brasil no elenco.
Na sequência da rodada, Kansas City Current e Angel City protagonizam um encontro direto entre jogadoras nacionais. Do lado do Kansas, o principal nome ofensivo é Debinha, maior artilheira da história da NWSL, que enfrenta o clube de Los Angeles defendido pela meio-campista Ary Borges e pela zagueira Maiara Niehues.
Nos duelos de domingo, duas defensoras entram em campo pelo país. Atual campeão da NWSL Shield por ter somado mais pontos na fase de pontos corridos, o Gotham FC aposta na lateral-direita Bruninha para superar o Seattle Reign. Por fim, a lateral Tamara Bolt representa o Washington Spirit diante do Portland Thorns. Entre os oito clubes presentes na fase final, apenas Utah Royals, Portland Thorns e Seattle Reign não contam com brasileiras em seus plantéis.