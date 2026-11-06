Flamengo e Bahia voltam a se enfrentar na noite deste sábado, 7, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Depois do empate em 0 a 0 no confronto de ida, na Arena Fonte Nova, a eliminatória chega à capital fluminense em total equilíbrio: quem vencer no tempo normal avança à final, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

Ajustes na pontaria e força da torcida rubro-negra

No duelo de ida disputado em Salvador, o Flamengo sentiu dificuldades para furar o bloqueio defensivo rival e viu suas melhores chegadas esbarrarem na falta de precisão nas finalizações, a exemplo da bola na trave acertada por Laysa na primeira etapa.

Ausente no primeiro jogo em Salvador por opção da comissão técnica, a ala-direita rubro-negra Fabi Simões avaliou, em conversa com a PLACAR, o rendimento do time na ida e apontou os caminhos para o elenco carioca carimbar a classificação. Para a atleta, a chave passa pela eficiência técnica no último terço do gramado:

“Acho que o primeiro jogo foi bastante equilibrado, com duas equipes buscando o resultado o tempo todo. Sabemos que podemos melhorar alguns aspectos, principalmente na construção das jogadas e na definição das oportunidades que criamos, para vencermos. O 0 a 0 mostra que ficou tudo em aberto. Tiramos lições importantes desse primeiro confronto e vamos entrar ainda mais concentradas, com mais intensidade para aproveitar as oportunidades e buscar a vitória”, analisou Fabi Simões.

A atleta também destacou o peso de decidir em casa: “Agora, o jogo em casa, diante da nossa torcida, será um fator muito especial. Sabemos da força da Nação e esperamos contar com esse apoio para fazer um grande jogo e conquistar a vaga pra final”.

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Segurança na defesa e confiança das Mulheres de Aço

Do lado baiano, a solidez defensiva volta a se apoiar no momento da goleira Yanne, de 23 anos, peça-chave para conter as chegadas do ataque carioca na ida e sustentar a equipe fora de casa. Na linha, Ju Oliveira destacou a necessidade de diminuir a ansiedade e calibrar a pontaria para transformar as oportunidades criadas em gols no confronto decisivo:

“Acho que faltou o gol e ter um pouco menos de ansiedade para finalizar. Fizemos um bom jogo, acho que poderia ter saído com um placar favorável aqui para nós, mas agora é ajustar os pequenos detalhes para a gente sair com um grande triunfo lá no Rio. Vontade não vai faltar, são 90 minutos para a gente fazer história, 90 minutos para a gente chegar numa grande final. Então é deixar tudo dentro de campo”, afirmou em entrevista coletiva concedida pelo Bahia.

Atuando recuada na zaga em razão dos desfalques no setor, Ju também valorizou a versatilidade tática e minimizou a ausência do técnico Felipe Freitas, expulso em Salvador, ressaltando o respaldo ao trabalho dos assistentes na beira do gramado:

“Para mim é muito gratificante poder ajudar a equipe da forma que for, tanto como meia-atacante, volante ou zagueira. Desde quando cheguei aqui, falei que onde o Bahia precisasse que eu jogasse, ia dar o meu melhor. O Felipe me traz confiança e é muito importante para mim. Ele vai fazer falta, mas a gente tem uma comissão muito capaz, com a Talita, o André e a Cleiane, todos que nos ajudam no dia a dia para dar conta do recado”, completou Ju Oliveira.

Além de Felipe Freitas, Angela e Tchula também estão suspensas pelo terceiro cartão amarelo e por um vermelho direto, respectivamente.

Cenário da outra semifinal

O classificado do confronto entre cariocas e baianas enfrentará quem avançar da disputa entre Internacional e Red Bull Bragantino na final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as Gurias Coloradas venceram por 3 a 1 no Beira-Rio e defendem a vantagem neste domingo, 8, às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.