O Clube Atlético Piauiense sagrou-se campeão do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino de 2026 na última terça-feira, 3, ao derrotar o Piripiri por 3 a 2, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Em decisão movimentada e marcada pela alternância no placar, as atleticanas construíram vantagem inicial de dois gols, viram o adversário buscar a igualdade no segundo tempo, mas garantiram a vitória com gol na reta final.

Domínio atleticano e gols no primeiro tempo

O Atlético Piauiense começou a partida impondo maior controle de posse e ocupação de campo ofensivo. A superioridade resultou no primeiro gol com Edna, que aproveitou espaço na defesa adversária para abrir o marcador.

Pouco depois, Eduarda Balbino ampliou para 2 a 0, dando volume à vantagem atleticana e desenhando um cenário de tranquilidade antes do intervalo.

Reação do Piripiri e gol do título

Na etapa complementar, a postura do Piripiri mudou. Liderada pela meia-atacante Geovana, principal nome da equipe na decisão, a equipe descontou logo no início com um arremate de longa distância de Samira. Minutos depois, a própria Geovana aproveitou momento de instabilidade da zaga atleticana para empatar o confronto em 2 a 2.

Com o jogo aberto e o Piripiri pressionando pela virada, o Atlético se aproveitou de uma falha de posicionamento da retaguarda rival: Luciana apareceu livre na área e marcou o terceiro gol atleticano. Nos instantes finais, o Piripiri quase levou a disputa para os pênaltis ao acertar o travessão, mas o Cavernão sustentou o resultado até o apito final.

Mais uma conquista de Renata Costa

O troféu consolida a trajetória vencedora da técnica Renata Costa à frente do futebol feminino do Cavernão, somando mais uma taça ao projeto do clube.

A cerimônia de encerramento da competição promovida pela Federação de Futebol do Piauí foi conduzida pelo presidente Robert Brown e pelo vice Daniel Araújo. As campeãs receberam a taça batizada em homenagem a Stephanie Pacheco, jornalista esportiva da TV Clube de Teresina.