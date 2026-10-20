A organização da Copa Maria Bonita anunciou a alteração nas datas da segunda edição da competição regional. O torneio previsto para ocorrer de 12 a 21 de novembro foi remarcado para o período entre 14 e 23 de dezembro de 2026. A mudança faz com que o campeonato encerre o calendário do futebol feminino brasileiro no ano, com todas as partidas disputadas na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Quais equipes disputam o torneio regional?

A competição contará com nove clubes participantes, assegurando uma equipe para representar cada um dos estados do Nordeste. A lista reúne equipes tradicionais e três estreantes no certame:

Alagoas: CRB

Bahia: Vitória

Ceará: Ceará

Maranhão: Sampaio Corrêa

Paraíba: Mixto

Pernambuco: Sport

Piauí: Atlético

Rio Grande do Norte: ABC/União

Sergipe: Juventude

O Ceará garantiu a vaga após o Fortaleza, campeão da edição inaugural de 2025, encerrar as atividades de sua equipe feminina no encerramento da temporada passada. Entre os novatos na disputa estão o Juventude de Sergipe — vice-campeão da Série A3 do Campeonato Brasileiro —, o Vitória e o Mixto da Paraíba.

Como funciona o regulamento da competição?

As equipes foram divididas em três chaves compostas por três integrantes. Na fase inicial, os times duelam em turno único dentro de seus respectivos grupos. Os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado geral avançam às semifinais, mantendo a disputa eliminatória até a definição da equipe campeã.