O Ceará precisava de apenas um empate para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, mas frustrou a torcida no Castelão. Na noite deste domingo, 8, o Vozão foi derrotado por 1 a 0 pelo já rebaixado América-MG, em partida válida pela 37ª rodada.

O resultado mantém os cearenses sob risco de queda para a última rodada, enquanto o time mineiro engata sua quarta vitória consecutiva na reta final da competição.

Pressão cearense e travessão no primeiro tempo

Empurrado pela necessidade de pontuar, o Ceará tomou a iniciativa desde o apito inicial, controlando a posse de bola diante de um América-MG fechado em seu campo de defesa. A equipe da casa rodava a bola buscando espaços, mas esbarrava na dificuldade de criar chances claras.

A melhor oportunidade da etapa inicial ocorreu aos 29 minutos: Joao Gabriel ajeitou na área e Enzo Lodovico cabeceou firme; o goleiro Bruno Brígido conseguiu um leve desvio e a bola explodiu no travessão.

Logo em seguida, o Vozão sofreu uma baixa com a saída de Renzo López, que deixou o campo lesionado e chorando para a entrada de Lucca.

Gol rápido e desespero no Castelão

O cenário do jogo mudou logo nos primeiros minutos da etapa final. O América-MG voltou do intervalo com Eduardo Person na vaga de Paulo Victor, e a alteração surtiu efeito imediato. Aos seis minutos, Person fez um lançamento da esquerda e encontrou Matías Segovia completamente livre na área. Segovinha dominou e fuzilou para as redes, abrindo o placar e silenciando o Castelão.

O gol abalou o Ceará, que passou a ceder espaços perigosos nos contra-ataques. Aos 17 minutos, o goleiro Richard evitou o pior ao operar um milagre, defendendo três finalizações em sequência do ataque mineiro para manter os donos da casa vivos na partida.

Volume sem eficiência na reta final

Na base do tudo ou nada, o técnico Daniel Paulista promoveu alterações para tornar o Ceará mais ofensivo. O time mandante terminou a partida com impressionantes 28 finalizações e 64% de posse de bola, mas pecou na pontaria, acertando o alvo apenas cinco vezes — todas defendidas por Bruno Brígido.

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O América-MG, jogando sem o peso da pressão psicológica, defendeu-se de forma compacta e gastou o tempo. Aos 45 minutos, Matheus Araújo ainda assustou com um chute forte de fora da área que passou lambendo a trave, mas o empate salvador não veio.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o revés em casa, o Ceará estaciona nos 43 pontos, na 16ª colocação, e vai para a rodada final ainda precisando pontuar para afastar o risco matemático de rebaixamento. Já o América-MG, que teve o rebaixamento confirmado antes mesmo deste confronto, chega aos 29 pontos no 19º lugar, mas celebra uma sequência de quatro vitórias seguidas no torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 14, pela última rodada da Série B. O Ceará visita o CRB, enquanto o América-MG se despede da temporada recebendo o Avaí.