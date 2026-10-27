Na noite desta segunda-feira, 26, o América-MG venceu o Cuiabá por 1 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileiro Série B. Em um confronto onde as duas equipes já entraram em campo com seus destinos matematicamente selados na competição, os donos da casa apostaram na eficiência ofensiva e na segurança defensiva para garantir os três pontos.

Volume visitante e gol decisivo

Os números da partida refletem posturas distintas adotadas pelas equipes comandadas por Moacir Júnior, do América-MG, e Eduardo Barros, do Cuiabá. Os visitantes terminaram o jogo com 55% de posse de bola e um expressivo volume ofensivo, registrando 24 finalizações totais e 12 escanteios a seu favor. No entanto, a equipe esbarrou na atuação do goleiro Bruno Brígido, que encerrou a partida com seis defesas realizadas.

Do outro lado, o América-MG foi letal em suas poucas investidas. Com apenas seis finalizações em todo o jogo, sendo duas na direção da meta defendida por João Carlos, o time mineiro encontrou o caminho da vitória aos 58 minutos do segundo tempo. Após assistência de Guilherme Parede, Matías Segovia balançou as redes para definir o placar de 1 a 0.

Cenário na tabela e próximos compromissos

O resultado não altera a situação de nenhuma das equipes no campeonato, já que ambas tinham suas condições confirmadas antes mesmo de a bola rolar. O América-MG, já com o rebaixamento matemático confirmado, chega aos 23 pontos e permanece na 19ª colocação. Contando este jogo, a equipe engata sua segunda vitória consecutiva nos últimos cinco compromissos pela Série B (duas vitórias e três derrotas).

Publicidade Continua após a publicidade

O Cuiabá, por sua vez, já estava com a permanência matematicamente garantida e segue na 13ª posição, com 47 pontos. O revés em Belo Horizonte agrava a sequência recente da equipe na competição, que agora soma três derrotas seguidas em um recorte de cinco jogos (uma vitória, um empate e três derrotas).

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 1, pela Série B. O América-MG viaja para enfrentar o Londrina, enquanto o Cuiabá recebe o São Bernardo.