O Londrina venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 20, no Estádio do Café, em confronto válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida onde os visitantes dominaram a posse de bola e o volume de finalizações, a eficiência no ataque e a segurança do goleiro Luan garantiram o triunfo dos donos da casa.

Eficiência contra o volume de jogo

O cenário da partida foi ditado pela presença ofensiva do Cuiabá, que terminou o duelo com 64% de posse de bola e 23 finalizações totais, contra 12 do adversário. No entanto, o Londrina foi letal quando teve a oportunidade. Aos 35 minutos do primeiro tempo, William Pottker balançou as redes para marcar o único gol do confronto. O atacante atuou apenas na etapa inicial, sendo substituído no intervalo para a entrada de Igor Ruan Sousa dos Santos.

Defesas decisivas garantem o placar

Na etapa final, o técnico Eduardo Barros promoveu diversas alterações no Cuiabá para tentar reverter a desvantagem, mas a equipe esbarrou na atuação do goleiro Luan. O camisa 1 do Londrina viu sua meta ser alvo de sete finalizações certas da equipe mato-grossense e terminou a noite com sete defesas, assegurando o placar zerado na sua defesa. Do outro lado, João Carlos precisou intervir apenas uma vez. O jogo seguiu sem novos gols até o apito final, com o Londrina recebendo o único cartão amarelo da partida, aplicado a Tárik Michel Kedes Boschetti aos 47 minutos do segundo tempo.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Londrina chega a 32 pontos e ocupa a 18ª colocação na tabela, somando agora uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição. Já o Cuiabá permanece com 47 pontos, no 11º lugar, acumulando o mesmo retrospecto recente de uma vitória, um empate e três reveses.

O Londrina volta a campo no sábado, 24, para enfrentar o CRB fora de casa. O Cuiabá joga na segunda-feira, 26, quando visita o América-MG. Ambos os compromissos são válidos pela Série B.