A eficiência falou mais alto na Arena Pantanal. Mesmo com menos posse de bola, o São Bernardo aproveitou as chances que teve e venceu o Cuiabá por 2 a 1 na noite deste domingo, 1º, em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileiro Série B.
O resultado reflete o momento distinto das equipes na reta final da competição: enquanto os visitantes engatam a segunda vitória consecutiva, os donos da casa amargam o quinto jogo seguido sem triunfo.
Eficiência visitante e empate nos acréscimos
O cenário da partida se desenhou com o Cuiabá retendo mais a bola (57% de posse no total) e o São Bernardo apostando em ataques precisos. A estratégia paulista deu resultado logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Lucas Fernandes serviu Fabrício Daniel, que abriu o placar para os visitantes.
A equipe da casa, que terminaria o jogo com 18 finalizações contra nove do adversário, buscou a reação e conseguiu igualar o marcador nos acréscimos. Aos 47 minutos, Calebe balançou as redes após assistência de David Miguel de Souza Arcanjo. O lance passou por revisão do VAR, que confirmou o gol mato-grossense antes do intervalo.
Estrela do banco e placar definido
No segundo tempo, o técnico Vinícius Bergantin mexeu na equipe do São Bernardo e foi recompensado quase imediatamente. Aos 56 minutos, Daniel Davi Simão Roque entrou na vaga de Fabrício Daniel. Apenas dois minutos depois, aos 58, o atacante marcou o segundo gol do São Bernardo, contando com a segunda assistência de Lucas Fernandes na partida.
Atrás no placar, o Cuiabá tentou pressionar e exigiu quatro defesas do goleiro Alex Alves ao longo do duelo, mas não evitou o revés. O jogo foi marcado também pelo alto número de faltas dos mandantes (15 contra 4), embora o único cartão amarelo tenha ido para Marcão Silva, do São Bernardo, ainda na etapa inicial.
Tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o São Bernardo chega a 52 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação. Já o Cuiabá, que já estava com a permanência matematicamente garantida e livre do rebaixamento antes do jogo, segue com 47 pontos, no 13º lugar.
A derrota agrava a sequência recente da equipe do Mato Grosso, que agora soma quatro reveses consecutivos e um empate nos últimos cinco jogos da Série B.
As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pela competição. Na sexta-feira, 6, o Cuiabá recebe o Juventude. No sábado, 7, o São Bernardo visita o Avaí.