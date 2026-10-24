O São Bernardo garantiu matematicamente sua permanência no Brasileiro Série B ao vencer o Vila Nova por 3 a 2, em partida disputada neste sábado, 24, no estádio Primeiro de Maio. Em um confronto definido nos acréscimos, os donos da casa aproveitaram a superioridade numérica no segundo tempo para buscar a virada e assegurar seu lugar na competição, enquanto os visitantes desperdiçaram a chance de somar pontos na parte de cima da tabela.

Gols rápidos e nova vantagem goiana

A partida começou com o placar movimentado logo nos primeiros instantes. Aos 2 minutos, o Vila Nova abriu o marcador com Janderson, que contou com assistência de Higor Meritão. A resposta do São Bernardo foi imediata: aos 6 minutos, Lucas Eduardo Lima da Silva igualou o placar após passe de Fabrício Daniel. As equipes foram para o intervalo empatadas, mas os visitantes voltaram a ficar à frente logo no início da etapa final, quando Everton Galdino balançou as redes aos 49 minutos.

Cartão vermelho e domínio paulista

O cenário do jogo sofreu uma alteração significativa aos 59 minutos, quando Hayner, do Vila Nova, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Com um jogador a mais, o São Bernardo, comandado pelo técnico Vinícius Bergantin, passou a controlar as ações. Os números da partida refletem essa dinâmica: os donos da casa terminaram com 65% de posse de bola, trocando 579 passes contra 318 do adversário, e somaram 16 finalizações totais, sendo sete no gol, enquanto o time de Guto Ferreira finalizou 13 vezes (cinco no alvo).

Virada nos acréscimos sela a permanência

A pressão do São Bernardo surtiu efeito nos momentos derradeiros do confronto. Aos 96 minutos, Rodrigo Ferreira marcou e decretou o novo empate. Pouco depois, aos 101 minutos, Eduardo da Silva Albuquerque fez o terceiro gol, garantindo a vitória por 3 a 2 para a equipe mandante.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com este resultado, o São Bernardo chega a 49 pontos, ocupando a 11ª colocação, e está com a permanência matematicamente garantida, restando três jogos para o time na competição. Contando este duelo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Vila Nova permanece com 62 pontos na 2ª posição, com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O São Bernardo volta a campo no domingo, 01, contra o Cuiabá, pelo Brasileiro Série B. O Vila Nova joga no sábado, 31, diante do Juventude, também pela mesma competição.