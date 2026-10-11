O Vila Nova confirmou a força como líder da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Náutico por 2 a 0 na tarde deste domingo, 11, no estádio dos Aflitos, em Recife. Em duelo válido pela 33ª rodada da competição, a equipe visitante construiu o resultado ainda no primeiro tempo, garantindo mais três pontos em sua campanha rumo à reta final do torneio.

Eficiência no primeiro tempo define o placar

O confronto opôs duas posturas distintas em campo. Sob o comando do técnico Bruno Pivetti, o Náutico terminou a partida com maior posse de bola (58%) e um volume maior de finalizações totais (16 contra 12).

No entanto, o Vila Nova, treinado por Guto Ferreira, foi letal em suas investidas e mostrou superioridade na pontaria. Aos 22 minutos da etapa inicial, Everton Galdino abriu o placar para os visitantes. Pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, Janderson ampliou a vantagem, definindo o 2 a 0.

Controle e cartões na etapa final

Com a desvantagem no marcador, o Náutico promoveu mudanças logo na volta do intervalo e ao longo do segundo tempo, mas esbarrou na marcação adversária — o time da casa acertou apenas três chutes no alvo durante todo o jogo, contra quatro dos visitantes.

O Vila Nova administrou o resultado em uma etapa final marcada por paralisações e advertências. A equipe goiana recebeu três de seus quatro cartões amarelos nos 45 minutos finais (Higor Meritão, Douglas Mendes e Willian Maranhão), enquanto o Náutico somou dois amarelos no total da partida.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, o Vila Nova, que sustenta uma sequência de invencibilidade recente, chega aos 61 pontos e se mantém firme na primeira colocação da Série B. Já o Náutico, que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, permanece com 42 pontos, ocupando o 13º lugar na classificação.

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As duas equipes voltam a campo pela competição na próxima semana. O Vila Nova joga no domingo, 18, quando enfrenta o Novorizontino. Já o Náutico entra em campo na segunda-feira, 19, em duelo contra o Goiás.