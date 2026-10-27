O Juventude alcançou um marco decisivo na noite desta segunda-feira, 26. Jogando no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri venceu o Náutico por 4 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileiro Série B. O resultado elástico não apenas confirmou os três pontos, mas garantiu matematicamente ao time gaúcho um lugar na faixa de acesso, assegurando que terminará a competição no máximo na 6ª colocação, restando três jogos para o fim.

Vantagem construída no primeiro tempo

Atuando em uma formação 3-4-3, o Juventude não demorou a mexer no placar. Logo aos 7 minutos de jogo, Fabio lima abriu a contagem após receber assistência de Safira. A equipe da casa manteve o controle das ações e ampliou a vantagem ainda na etapa inicial. Aos 40 minutos, Raí da Silva Pessanha marcou o segundo gol, levando os mandantes com uma vantagem confortável para o intervalo. O Náutico, armado no 4-2-3-1 por Bruno Pivetti, teve dificuldades para responder e viu Jean Carlos receber o único cartão amarelo do time no primeiro tempo.

Domínio nos números e no placar

Na volta para a segunda etapa, o cenário se manteve. Aos 50 minutos, Aderlan fez o terceiro gol do Juventude, desta vez com assistência de Gabriel Pires. A superioridade refletiu-se nas estatísticas finais da partida: os donos da casa registraram 22 finalizações totais, sendo 10 no alvo, contra 15 arremates do Náutico, com apenas quatro na direção do gol. A posse de bola terminou ligeiramente favorável ao Juventude, com 51%.

Gol nos acréscimos e situações opostas

Com a vitória encaminhada, os treinadores promoveram diversas substituições. Pelo lado do Juventude, Luis Amarilla entrou na vaga de Fabio lima aos 58 minutos. Já nos acréscimos, aos 96 minutos, o atacante marcou o quarto gol, fechando o placar com mais uma assistência de Safira. A partida terminou com dois cartões amarelos para o Juventude e quatro para o Náutico, sem nenhuma expulsão.

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Com o resultado, o Juventude chega a 64 pontos e consolida a 2ª colocação, ostentando uma sequência invicta de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos da Série B. O Náutico, por sua vez, segue estacionado nos 43 pontos, na 16ª posição, e amarga um jejum de cinco partidas sem vencer na competição, acumulando três derrotas e dois empates no período.

O Juventude volta a campo no próximo sábado, 31, contra o Vila Nova. No mesmo dia, o Náutico recebe o Avaí, também pela Série B.