Na reta decisiva do Campeonato Brasileiro Série B, o zagueiro Messias apontou o preparo psicológico como diferencial para o Juventude garantir o retorno à divisão de elite. O defensor vai em busca do quarto acesso de sua carreira.

“Pela experiência que tenho na competição, é o lado mental. Porque fisicamente você já está bem treinado, técnica e taticamente também. A questão é continuar se fortalecendo mentalmente para suportar essa reta final, que é muito desgastante”, afirmou Messias em entrevista divulgada pelo clube gaúcho.

Com passagens anteriores pelo América-MG, onde obteve três acessos e o título da Série B em 2017, o zagueiro recuperou a titularidade após superar uma lesão muscular. Na 33ª rodada, a equipe treinada por Maurício Barbieri empatou por 2 a 2 com o São Bernardo no Alfredo Jaconi, mantendo-se firme no G-4 com 60 pontos, na terceira posição.

O jogador também reforçou a ambição de conquistar a taça. “Esperamos ganhar a maior sequência de jogos e subir de forma antecipada. Mas também estamos preparados para essa briga até o final. O objetivo é subir entre os dois primeiros e o objetivo maior é ser campeão”, completou o zagueiro.

Próximos passos na Série B

O Juventude volta a campo contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 34ª rodada. A equipe concentra esforços nas rodadas restantes para consolidar o retorno à primeira divisão nacional.

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