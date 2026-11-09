O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda recusou retornar ao Fortaleza. A investida da diretoria ocorreu logo após o desligamento de Paulo Autuori no último domingo, 08, depois da derrota por 2 x 1 diante do Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o portal ge.

A oferta da diretoria tricolor previa vínculo curto, restrito apenas ao restante da atual edição do campeonato. Conforme apuração do veículo, o modelo não agradou a Vojvoda, que desejava um projeto de longo prazo com planejamento integral para o ano seguinte.

Sem o acerto com o treinador argentino, o Fortaleza segue ativo no mercado em busca de um comandante definitivo. Nos próximos compromissos, a equipe cearense será comandada de forma interina pelo auxiliar fixo do clube, Reinan Santos.