O Fortaleza encerrou nesta sexta-feira, 23, a preparação para enfrentar a Ponte Preta pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, 24, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba.

O técnico Paulo Autuori tem seis desfalques confirmados. O zagueiro Tomás Cardona cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Jaílson está suspenso pelo cartão vermelho recebido no jogo anterior.

No departamento médico, quatro atletas estão em tratamento e não viajaram com o grupo: Luiz Fernando trata um estiramento muscular na coxa esquerda, Juan Cantillo e Lucas Crispim se recuperam de edemas musculares, e o volante Lucas Sasha trata um edema na panturrilha direita.

Com as ausências forçadas, a comissão técnica promoverá alterações na zaga, no meio-campo e no ataque. Na defesa, Luan Freitas e Lucas Gazal disputam a vaga aberta ao lado de Bastos e Néris, caso seja mantida a linha de três zagueiros.

No meio de campo, Ronald e Rodrigo competem pela vaga de primeiro homem de marcação. O setor ofensivo também terá testes entre os atletas relacionados que desembarcaram no interior paulista.

O Fortaleza entrou na rodada ocupando a quarta colocação, com 60 pontos somados em 34 partidas, e busca a vitória fora de casa para se consolidar no G-4 e seguir na disputa pelo acesso. Já a Ponte Preta, lanterna, cumpre mando de campo fora de Campinas devido às reformas no gramado do Estádio Moisés Lucarelli.