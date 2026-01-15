O Fortaleza entra em campo para mais um compromisso importante na temporada. Em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense, o Tricolor do Pici recebe o Quixadá nesta quinta-feira, 15, às 20h30, na Arena Castelão. Sob o comando de Thiago Carpini, o Leão busca sua primeira vitória no Cearense, enquanto o Quixadá quer manter sua invencibilidade na competição.

A partida terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).

Prováveis escalações

Provável escalação do Fortaleza (técnico Thiago Carpini): Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Ronald), Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Moisés e Bareiro.

Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Ronald), Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Moisés e Bareiro. Provável escalação do Quixadá (técnico Juranílson): Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Erickin.

Arbitragem

O árbitro da partida será Wanderson Marques Martins (CBF Elite), enquanto os assistentes serão Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Italo Barbosa de Farias (Promissor CBF). Já o quarto árbitro será Mikael Oliveira Pinheiro Rodrigues (Promissor CBF).