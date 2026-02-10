A partida entre Juventude e São José, válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, ficou marcada por uma situação inusitada. Alisson Safira, do Juventude, desistiu do ataque após perceber que o zagueiro rival havia se lesionado. O ato de Fair Play, porém, não agradou a torcida do alviverde, que o vaiou após o lance.

Aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Juventude perdia por 1 a 0, Alisson Safira arrancou na esquerda em direção à meta do São José e sairia livre na área adversária. Ao observar o zagueiro rival Diney cair no gramado, porém, parou a jogada. Apesar do Fair Play, a torcida presente no Alfredo Jaconi não gostou do ato e vaiou Safira.

A partida terminou com vitória do Juventude por 3 a 2. Os gols do Alviverde foram marcados por Mandaca, Gabriel Taliari e Ray. Já os gols do São José foram de Diney, zagueiro que se lesionou no lance com Safira, e Grafite.

Relembre episódios semelhantes

Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo – Corinthians 1 x 1 São Paulo (2017)

Rodrigo Caio protagonizou um dos atos de Fair Play mais marcantes do Brasil. Durante a semifinal do Paulistão de 2017, Jô, do Corinthians, seria punido com cartão amarelo por supostamente pisar no goleiro Renan Ribeiro, do São Paulo. O zagueiro tricolor, porém, interveio e disse ao árbitro que ele havia pisado no arqueiro, livrando o atacante de uma suspensão no jogo seguinte.

A atitude rendeu elogios de Oscar e Ronaldão, mas também críticas indiretas de Maicon, seu companheiro de time. Na ida, o Tricolor Paulista perdeu por 2 a 0 para o Timão e foi eliminado do Paulistão daquele ano após empatar em 1 a 1 no jogo de volta. No estadual, o time alvinegro foi campeão diante da Ponte Preta e ganhou seu 28º Campeonato Paulista.