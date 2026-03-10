Após o título do Campeonato Paulista, o Palmeiras dominou a seleção do estadual deste ano. Em cerimônia de premiação realizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) na noite desta segunda-feira, 9, seis jogadores do Verdão foram escolhidos para o time ideal da competição: Carlos Miguel, Gustavo Gómez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Vitor Roque e Flaco López.

Além dos atletas, o técnico palmeirense Abel Ferreira também foi eleito o melhor treinador da competição.

Ao lado deles, quatro atletas do Novorizontino também foram eleitos à seleção do Paulistão: o zagueiro Dantas, o lateral-esquerdo Mayk, o meia Rômulo e o atacante Robson. Quem fecha a equipe ideal do estadual é o lateral-direito João Vitor, da Portuguesa.

A seleção do Campeonato Paulista de 2026

Goleiro: Carlos Miguel (Palmeiras)

Laterais: João Vitor (Portuguesa) e Mayk (Novorizontino)

Zagueiros: Dantas (Novorizontino) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

Meio-campistas: Marlon Freitas (Palmeiras), Andreas Pereira (Palmeiras) e Rômulo (Novorizontino)

Atacantes: Vitor Roque (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras) e Robson (Novorizontino)

Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)

Além de ser eleito um dos atacantes do time ideal do Paulistão, Flaco López faturou outros dois prêmios no evento. O camisa 42 do Palmeiras foi eleito o craque da galera e o melhor jogador do estadual.

O prêmio de artilheiro do Paulistão ficou com Robson. O atacante do Novorizontino anotou sete gols no estadual e desbancou Flaco López, que marcou seis.

A revelação do Paulistão foi André Luiz, do Corinthians. Ao lado do volante, André Ramalho, companheiro de André, também conquistou um prêmio na cerimônia desta segunda. O gol do zagueiro do Timão contra a Ponte Preta foi eleito o mais bonito do estadual.