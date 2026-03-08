América-MG x Novorizontino (03-11-2025)

O Palmeiras confirmou seu favoritismo e sagrou-se campeão do Campeonato Paulista de 2026. Na noite deste domingo (08), debaixo de muita chuva no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Verdão superou o Novorizontino por 2 a 1 no jogo de volta da grande final. Com gols de Murilo e Vitor Roque, a equipe da capital paulista aproveitou as oportunidades, castigou os erros do adversário e levantou a taça estadual pela 27ª vez em sua história, coroando uma campanha de absoluta solidez.

Início avassalador e resposta valente

Com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras não sentou no resultado. Logo aos sete minutos da primeira etapa, a eficiência alviverde deu as caras. Após Marlon Freitas carimbar a trave, o zagueiro Murilo mostrou faro de artilheiro para completar o rebote de coxa e inaugurar o marcador. O gol cedo obrigou o Tigre do Vale a se lançar ao ataque, precisando de uma virada heroica para forçar os pênaltis.

Apesar do gramado pesado pela chuva incessante, os donos da casa não se entregaram. Aos 25 minutos, a persistência foi recompensada: Matheus Bianqui se antecipou ao goleiro Carlos Miguel e tocou de bico para empatar a partida. O gol incendiou o confronto, que ganhou contornos de dramaticidade. Antes do intervalo, o Novorizontino quase sofreu o segundo, mas o goleiro Jordi operou um verdadeiro milagre em cabeçada de Marlon Freitas, mantendo a esperança viva para a etapa final.

O erro fatal e o golpe de misericórdia

O segundo tempo começou tenso, com o Novorizontino precisando de apenas mais um gol para levar a decisão para as penalidades. No entanto, a narrativa do jogo mudou drasticamente aos 18 minutos. Em um lance infeliz, o goleiro Jordi deixou a bola escapar. Oportunista, o atacante Vitor Roque não perdoou a falha, deu um tapa de primeira e recolocou o Palmeiras em vantagem, marcando seu 26º gol com a camisa do clube.

O golpe foi duro demais para a equipe do interior. O técnico Enderson Moreira ainda tentou oxigenar o time com substituições, lançando sua equipe inteira ao ataque nos minutos finais, mas a defesa palmeirense, liderada por Gustavo Gómez, suportou a pressão com tranquilidade. O Verdão ainda teve um gol de Sosa anulado por impedimento nos acréscimos, mas nada que estragasse a festa.

Com o apito final, o Palmeiras celebrou a conquista de mais um troféu para sua vasta galeria, reafirmando sua hegemonia no estado. Para o Novorizontino, restou o aplauso de sua torcida pela campanha histórica, que culminou na quebra de uma invencibilidade de 14 jogos em seus domínios justamente na grande decisão.