Carlos Miguel celebrou seu primeiro título no Palmeiras, o Paulistão 2026. O goleiro de 27 anos chegou ao Alviverde em agosto de 2025, depois de uma passagem com poucas oportunidades no Nottingham Forest. Se tornou titular na reta final da temporada passada com a lesão do ídolo Weverton (que acabaria negociado com o Grêmio), se firmou, e agora, já sonha até com seleção brasileira.

Depois de vencer o Campeonato Paulista, Carlos Miguel participou de um quadro de perguntas e respostas com o apresentador do Globo Esporte Fred Bruno. Em um formato ping pong, o goleiro afirmou que se considera o melhor da posição no Brasil.

Perguntado sobre os três goleiros que Carlos Miguel convocaria para a Copa do Mundo de 2026, foi enfático: “Alisson, Ederson e eu”. Quem tem ocupado a terceira vaga nas últimas listas é Hugo Souza, do rival Corinthians.

Provocações ao ex-clube

O goleiro de 2,04 m ficou conhecido no Brasil como sucessor natural de Cássio no Corinthians. Durante o período defendendo a camisa do Timão, viralizou um vídeo de Carlos Miguel cantando uma música em provocação ao Palmeiras. O atleta, porém, saiu para o Nottingham em julho de 2024, em uma transferência que irritou a torcida corintiana.

Neste começo de temporada, Carlos Miguel se consolidou como o titular da meta Alviverde, começando todas as partidas do Palmeiras no ano. Depois da conquista do Paulistão, o goleiro foi perguntado se sentiu pressão em jogar o Derby da fase de grupos na Neo Química Arena.