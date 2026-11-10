Juan Pablo Vojvoda está de volta ao comando do Fortaleza em uma operação relâmpago e inédita nos bastidores do futebol brasileiro. Livre no mercado após passagens por Santos e Racing, o treinador argentino de 51 anos reconsiderou a recusa inicial à diretoria tricolor e aceitou assumir a equipe para os últimos três compromissos da Série B de 2026. O acordo possui um modelo contratual atípico: o comandante não terá vencimentos mensais fixos durante o vínculo de três semanas e receberá compensação financeira exclusivamente por meio de bonificação atrelada à conquista da vaga na divisão de elite.

Tiro curto e remuneração atrelada a meta

O retorno do técnico ocorre em caráter emergencial para a reta decisiva da temporada. Vojvoda comanda a equipe na última rodada da fase classificatória, contra o Vila Nova, no sábado, 14, às 16h30, na Arena Castelão, e nas duas partidas eliminatórias dos playoffs da segunda divisão contra o Criciúma.

O modelo financeiro foi aceito pelo profissional para viabilizar o auxílio imediato à instituição em seu momento mais agudo. A cúpula cearense reservou uma verba de premiação ao elenco e à comissão técnica caso o objetivo do retorno seja alcançado. Somente com o acesso consumado é que Vojvoda e seus auxiliares receberão a fatia combinada; se o time permanecer na Série B, o trabalho não gerará custos de folha salarial ao clube. A continuidade do projeto para o ano que vem só será discutida após o encerramento do calendário esportivo.

Identificação histórica e a mística de “Mudar pra quê?”

A reapresentação do treinador ocorre nesta quarta-feira, 11, quando comanda o segundo treino da semana com o elenco no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. A aposta da diretoria é resgatar de forma imediata o elo de confiança construído entre o argentino, o vestiário e as arquibancadas.

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Essa relação simbiótica foi tema de capa da edição impressa de PLACAR em 2024, estampada com a pergunta: “Juan Pablo Vojvoda: Mudar pra quê?”. A reportagem dissecou a profunda identificação do técnico com o clube e a cidade, a rotina simples em Fortaleza e as sucessivas recusas a propostas financeiramente superiores de gigantes do futebol nacional e do exterior para manter sua palavra e seu projeto esportivo no Ceará.

Entre 2021 e 2025, o argentino acumulou 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas à frente do Leão. No período, ergueu o tricampeonato cearense (2021, 2022 e 2023), duas Copas do Nordeste (2022 e 2024), atingiu o quarto lugar da Série A por duas edições (2021 e 2024), avançou à semifinal da Copa do Brasil e disputou a final da Copa Sul-Americana de 2023, além de carimbar três participações na Copa Libertadores. Agora, o ídolo tricolor coloca essa história à prova em uma missão expressa de 270 minutos para recolocar o clube na primeira divisão.